Как отличить модный классический костюм от убогого: 6 признаков

Женственные детали

В новом сезоне в модных брючных костюмах практически не останется демонстративной маскулинности. При выборе «двойки» отдавайте предпочтение моделям, в которых строгость кроя компенсируется женственным силуэтом. Например, с мужским пиджаком отлично смотрятся узкие брюки, а к широким палаццо идет приталенный однобортный пиджак. Брюки палаццо для создания женственного образа вы можете приобрести в магазине дизайнерской одежды Ianis Chamalidy. Светлые и темные модели хорошо сочетаются с однобортными пиджаками в тон.

Брюки Ianis Chamalidy, от 27 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Брюки Ianis Cgamalidy, от 27 000 руб.,

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Если вы планируете носить костюм не только в офис, то вместо строгой классики лучше выбрать непринужденный вариант в спортивном стиле. Он не будет выглядеть слишком официально и скучно, удачно впишется в гардероб женщины любого возраста. Декор

В 2018 году многие модные марки предлагают костюмы с большим количеством декора — вышивкой, рюшами, мехом и даже перьями! Отказываться от этого великолепия не стоит, но важно знать, как комбинировать костюмы с аксессуарами. Например, такой костюм гармонично дополнят небольшие сумки геометричной формы от Bagsland. Они и смотреться будут стильно, и не отвлекут внимание от декоративных элементов костюма.

Сумка Bagsland, от 1 347 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка Bagsland, от 1 650 руб.,

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Смелым девушкам наверняка понравятся костюмы необычного кроя: жакет с асимметричными полами, брюки с прозрачными вставками, рукава с гигантскими оборками… Носить все это полагается с классической обувью (лодочками, лоферами или слиперами) и сумкой простого дизайна.

Туфли кожаные Corsocomo,

7 900 руб. со скидкой 33%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Туфли замшевые Corsocomo,

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заказать: +7 (800) 333-03-46 Укороченные модели

Этим летом и предстоящей осенью дизайнеры предлагают сделать ставку на укороченные костюмы. Длина три четверти может быть как у одного элемента «двойки», так и у обоих. В паре с укороченным жакетом могут идти брюки с завышенной талией, к кюлотами рекомендован жакет oversize длиной до середины бедра. Стильный комплект из укороченных брюк и жакета можно составить в магазине монобрендовой одежды Milano Moda. Оригинальные хлопоковые вещи комфортно сядут по фигуре, подчеркивая ваши достоинства.

Брюки Milano Moda, 7 950 руб. со скидкой 20%,

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заказать: +7 (800) 333-44-87 Принт

Если вам нравятся модели с принтом, отдавайте предпочтение актуальным вариантам: крупной клетке в стиле колор-блокинг, широкой контрастной полоске, гобеленовому орнаменту или нежному цветочному рисунку.

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Костюм «Снежная королева», от 5 490 руб.,

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