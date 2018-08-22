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Детали, которые превратят любой наряд в крутой образ
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Детали, которые превратят любой наряд в крутой образ 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Расстегнутые рукава рубашки
Рубашка есть, наверное, у каждой девушки. Это либо часть рабочего дресс-кода, либо ваша модная прихоть. Но отрицать важную роль этой простой вещи в женском гардеробе никак нельзя. Рубашки не теряют актуальности из сезона в сезон, а только лишь немного видоизменяются под влиянием модных тенденций. В этом году, конечно, предпочтение стоит отдавать рубашкам свободного кроя. Но есть важный нюанс, который поможет вам сделать из самого простого наряда — результат упорных трудов самого искусного стилиста — расстегнутые рукава. Да, не подворачиваем манжеты, а, наоборот, растягивает и ходим как Пьеро. Такой трюк, кстати, актуален как для девушек, так и для парней!
Ремень
Вот собрали вы лук, а все чего-то не хватает? Попробуйте добавить ремень. Это может быть длинный индустриальный, как у Off-White, а может быть пояс на талию с цепочками или металлическими кольцами. Уверены, что к вашему аутфиту сразу же прибавится 100 модных очков.
Многослойные украшения
Роль украшений в образе многие недооценивают, порой их полностью игнорируя. Но давайте вспомним любой лук звезды streetstyle или модного инфлюенсера. На снимках любого образа вы найдете тщательно подобранные украшения. Среди последних трендов — многослойные ожерелья или просто ансамбли подвесок. Главное правило — микс различных металлов. Серебро теперь вовсе не враждует с золотом, а выгодно дополняет его.
Шнурки
Зашнуровывать свои кроссовки и ботинки классическим способом уже не комильфо. Все фэшионисты обматывают шнурки вокруг ботинок или щиколотки. Такой трюк можно провернуть только с одной ногой, чтобы смотрелось более расслабленно и неряшливо.
Очки
Об этом аксессуаре знают все, но не каждый умело управляется с ним. Казалось бы, нас чуть ли не в школе этому учат, а вот неумелые ученики либо ими вообще пренебрегают, либо надевают «какие-нибудь». Сколько труда дизайнеры вкладывают в производство очков, которые способны вывести самый простой лук на новый уровень. О преимуществах узких очков мы теперь знаем все (спасибо, Белла и Джиджи), а вот в новом сезоне планируем носить велосипедные очки и модели с цветными линзами.
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Женский форум
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