Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете

Сотрудник авиакомпании Hawaiian Airlines Каипо Каука рассказал, как правильно выбирать место в самолете в зависимости от личных предпочтений пассажира. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам бортпроводника, если турист планирует спать в полете, то лучше всего выбрать кресло у окна. Таким образом, он сможет положить голову на подушку, облокотив ее на внутреннюю стенку салона, и избавит себя от необходимости вставать с места каждый раз, когда попутчики захотят выйти.

Тем, кто часто использует туалет, Каука посоветовал выбирать сидение возле прохода, чтобы не беспокоить соседей. А, например, постоянно мерзнущим пассажирам он порекомендовал не садиться на места рядом с аварийным выходом и дверьми.

Если пассажиру не терпится перекусить в полете, то, по словам бортпроводника, ему лучше всего садиться в начале самолета, так как раздавать еду начинают именно с первых рядов авиалайнера. «Также эта часть самолета понравится тем, кто ненавидит турбулентность», — отметил Каука, пояснив, что в передней части лайнера полет кажется наиболее плавным.