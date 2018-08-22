Леопард или самурай? Леди Гага переборщила с эпатажем

Леди Гага фото: AUG/face to face/globallookpress.com «Похоже, Ирина Шейк в опасности!» — решили поклонники россиянки, увидев на обложке свежего номера американского журнала Entertainment Weekly Леди Гагу Брэдли Купера . Спутник жизни Ирины нежно обнимает певицу и, кажется, вот-вот ее поцелует. Идиллия объясняется просто: Гага и Купер сыграли влюбленных в картине «Звезда родилась». Фильм, ставший режиссерским дебютом Брэдли, выйдет на экраны осенью. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Вероятно, перед нами японский самурай, решивший одеться в леопард по моде 80-х. Даже делая скидку на то, что каждый наряд Леди Гаги это театральный костюм, не могу поставить ей плюс. Уж слишком нелепым мне кажется этот образ. Гораздо больше артистке идут женственные платья в стиле 60-х, которые она так любит надевать, собираясь выйти в люди.