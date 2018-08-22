Модная Москва: горожанам расскажут о советских трендах

Лекцию «Модная Москва» об истории нарядов эпохи Советского Союза прочтут 4 сентября в Библиотеке имени Екатерины Фурцевой

— Гостей ждет электронная презентация, показ предметов того времени. Встречу проведут два сотрудника столичного Музея Моды. Они поговорят о нарядах как о части истории от 20-х до 60-х годов прошлого столетия, — рассказала главный библиотекарь культурного учреждения Мария Свешникова.

На лекции покажут женские шляпки, сумочки, обувь и аксессуары советского времени. Кроме того, с 4 сентября по 2 октября Музей Моды организует в Библиотеке имени Екатерины Фурцевой соответствующую выставку.

Мероприятие начнется в 18:00, оно продлится около полутора часа.