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Модная Москва: горожанам расскажут о советских трендах
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Модная Москва: горожанам расскажут о советских трендах 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Лекцию «Модная Москва» об истории нарядов эпохи Советского Союза прочтут 4 сентября в Библиотеке имени Екатерины Фурцевой.
— Гостей ждет электронная презентация, показ предметов того времени. Встречу проведут два сотрудника столичного Музея Моды. Они поговорят о нарядах как о части истории от 20-х до 60-х годов прошлого столетия, — рассказала главный библиотекарь культурного учреждения Мария Свешникова.
На лекции покажут женские шляпки, сумочки, обувь и аксессуары советского времени. Кроме того, с 4 сентября по 2 октября Музей Моды организует в Библиотеке имени Екатерины Фурцевой соответствующую выставку.
Мероприятие начнется в 18:00, оно продлится около полутора часа.
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