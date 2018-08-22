Ещё
Величие во всем: главные составляющие стиля Мэрил Стрип
Далее:
Читайте также:
Ещё

Величие во всем: главные составляющие стиля Мэрил Стрип 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Звезда Мэрил Стрип взошла еще в 70-х: актриса дебютировала в театре, сыграла небольшую роль у Вуди Аллена в фильме «Манхэттен», а затем главную роль в оскароносной картине «Крамер против Крамера», за которую получила свою первую статуэтку. Кажется, стиль того времени надолго определил модные предпочтения Мэрил: оверсайз-костюмы, длинные бесформенные юбки, мужские жакеты, лыжные кофты, сумки-портфели и огромные очки — только несколько предметов, которые составляли ее гардероб на протяжении десятилетий. Образы актрисы всегда были элегантными, но в то же время расслабленными, роскошные золотые волосы распущены или собраны в пучок, на лице — сияющая улыбка.
Благодаря тому что дизайнеры все чаще стали делать флешбэки в 70-е и 80-е, мы сможем без труда повторить стиль Мэрил Стрип тех времен.
Оверсайз-жакеты
Заметьте, что еще в середине 80-х Мэрил сочетала кроссовки с оверсайз-жакетом. А также обратите внимание на модель, выполненную в технике пэчворк, — этой осенью она окажется остромодной.
Неформальные костюмы
В брюках и жакетах одного цвета можно ходить и в повседневной жизни (вне работы) и не выглядеть при этом строго. Мэрил выбирала легкие костюмы для самолета, а более плотные — для различных встреч. Под жакет достаточно надеть футболку, и образ уже станет неформальным.
Длинные юбки
Заглянув в архивные фото, можно немало удивиться, насколько мода циклична. Юбки-карандаши, расклешенные длинные модели — все это было актуально еще 10, 20, 30 и больше лет назад. Юбка ниже колена всегда спасет положение, если не найдется подходящего платья: по примеру Мэрил к ней можно добавить свободную блузку и приталенный жакет.
Крупные аксессуары
Знакомые бусы? Похожие этим летом представили бренды от мала до велика: и масс-маркет, и люксовые гиганты. Огромные очки лишь ненадолго уступили место узким футуристически моделям, но такие круглые оправы не пропадают с модных радаров почти никогда.
Harper’s Bazaar: последние новости
Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном розовом мини Идеально для осени: повторяем 4 элегантных образа Жаклин Кеннеди Базовый — не значит скучный: 10 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
«Мне нужен мужчина без памперсов»36
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына3
Гузеева устроила безобразный скандал24
Самые странные предложения о замужестве2
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение