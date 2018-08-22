Величие во всем: главные составляющие стиля Мэрил Стрип

Звезда Мэрил Стрип взошла еще в 70-х: актриса дебютировала в театре, сыграла небольшую роль у Вуди Аллена в фильме «Манхэттен», а затем главную роль в оскароносной картине «Крамер против Крамера», за которую получила свою первую статуэтку. Кажется, стиль того времени надолго определил модные предпочтения Мэрил: оверсайз-костюмы, длинные бесформенные юбки, мужские жакеты, лыжные кофты, сумки-портфели и огромные очки — только несколько предметов, которые составляли ее гардероб на протяжении десятилетий. Образы актрисы всегда были элегантными, но в то же время расслабленными, роскошные золотые волосы распущены или собраны в пучок, на лице — сияющая улыбка.

Благодаря тому что дизайнеры все чаще стали делать флешбэки в 70-е и 80-е, мы сможем без труда повторить стиль Мэрил Стрип тех времен.

Оверсайз-жакеты

Заметьте, что еще в середине 80-х Мэрил сочетала кроссовки с оверсайз-жакетом. А также обратите внимание на модель, выполненную в технике пэчворк, — этой осенью она окажется остромодной.

Неформальные костюмы

В брюках и жакетах одного цвета можно ходить и в повседневной жизни (вне работы) и не выглядеть при этом строго. Мэрил выбирала легкие костюмы для самолета, а более плотные — для различных встреч. Под жакет достаточно надеть футболку, и образ уже станет неформальным.

Длинные юбки

Заглянув в архивные фото, можно немало удивиться, насколько мода циклична. Юбки-карандаши, расклешенные длинные модели — все это было актуально еще 10, 20, 30 и больше лет назад. Юбка ниже колена всегда спасет положение, если не найдется подходящего платья: по примеру Мэрил к ней можно добавить свободную блузку и приталенный жакет.

Крупные аксессуары

Знакомые бусы? Похожие этим летом представили бренды от мала до велика: и масс-маркет, и люксовые гиганты. Огромные очки лишь ненадолго уступили место узким футуристически моделям, но такие круглые оправы не пропадают с модных радаров почти никогда.