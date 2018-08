Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах

Помните, в начале 2000-х в моде были велюровые спортивные костюмы, топики на тонких бретельках, серьги со стразами и, конечно же, джинсы с низкой посадкой, из-под которых могли виднеться лямки трусов? Казалось, стиль нулевых если и вернется в наши жизни, то точно ненадолго. Так вот, это «ненадолго» уже прилично затянулось — на очереди возвращение тех самых классических джинсов с заниженной талией, а кроме того, декоративных цепей, которые принято было повязывать на них сбоку. Камбэк стартовал с Беллы Хадид , которая приняла участие в съемке американской фирмы True Religion — именно их джинсы носили многие иконы стиля 2000-х.

My New True Religion campaign by Boo George! @TrueReligion is back! #MYRLGN #AD @jenatkinhair @maryphillips @mimicuttrell @boo_george_studio