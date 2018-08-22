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Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах
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Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Помните, в начале 2000-х в моде были велюровые спортивные костюмы, топики на тонких бретельках, серьги со стразами и, конечно же, джинсы с низкой посадкой, из-под которых могли виднеться лямки трусов? Казалось, стиль нулевых если и вернется в наши жизни, то точно ненадолго. Так вот, это «ненадолго» уже прилично затянулось — на очереди возвращение тех самых классических джинсов с заниженной талией, а кроме того, декоративных цепей, которые принято было повязывать на них сбоку. Камбэк стартовал с Беллы Хадид, которая приняла участие в съемке американской фирмы True Religion — именно их джинсы носили многие иконы стиля 2000-х.
My New True Religion campaign by Boo George! @TrueReligion is back! #MYRLGN #AD @jenatkinhair @maryphillips @mimicuttrell @boo_george_studio
A post shared by (@bellahadid) on Aug 20, 2018 at 1:30pm PDT  Марка появилась в 2002 году в Лос-Анджелесе. Если учесть, что Белле на тот момент было шесть лет, она может не помнить лихих времен Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Кристины Агилеры. И не нужно — интернет помнит все.
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