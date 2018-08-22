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Белла Хадид только что вернула в моду джинсы из нулевых. Как?
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Белла Хадид только что вернула в моду джинсы из нулевых. Как? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Еще весной мы заметили, что Белла Хадид (21) обожает стиль 80— и 90-х, а сегодня в Сети появилась ее рекламная кампания для джинсового бренда True Religion, который запустился в 2002-м и быстро стал суперпопулярным, благодаря своим задним карманам в виде лошадиной подковы.
My New True Religion campaign by Boo George! 🖤@TrueReligion is back! #MYRLGN #AD @jenatkinhair @maryphillips @mimicuttrell @boo_george_studio 🖤
Публикация от 🦋 (@bellahadid)
20 Авг 2018 в 1:30 PDT  И вот, кажется, True Religion снова в тренде! По крайней мере, джинсы, в которых снялась Белла, нам очень нравятся. Хотя бы из-за ремня-цепочки, который так же стремительно возвращается в моду.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-hadid-tolko-chto-vernula-v-modu-dzhinsy-iz-nulevyh-kak/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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