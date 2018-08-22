Цифра дня: сколько стоят украшения Дженнифер Лопес с премии VMA?

Вчера Дженнифер Лопес (49) и Алекс Родригес (43) произвели фурор на премии MTV VMA — они прекрасно смотрелись на красной дорожке (Алекс даже фотографировал свою спутницу на телефон — чем не идеальный мужчина?), а потом певица всех сразила трогательной рачью. Ну и конечно, зажигательное выступление окончательно покорило гостей (его Алекс тоже заснял в семейный архив).

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Кстати, на вчера звезде было мерцающее платье от Versace. Свой образ она дополнила сережками, кольцом и браслетами Tiffani. Портал DailyMail выяснил, что украшения стоят больше 2 миллионов евро (156 миллионов рублей). Впечатляет!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tsifra-dnya-skolko-stoyat-ukrasheniya-dzhennifer-lopes-s-premii-vma/