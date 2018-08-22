Как француженки носят леопард

Проигнорировать анималистичные принты в этом сезоне не получится. Зебра, питон, тигр, леопард — весь животный мир с легкой руки дизайнеров воплотился в осенне-зимних коллекциях. Последний, пожалуй, самый прикладной. К счастью, хищные «пятна» давно перестали быть чем-то вульгарным и китчевым, даже деликатные француженки, которые отдают предпочтение изысканному минимализму, мастерски вписали его в свой базовый гардероб.