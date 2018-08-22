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Как француженки носят леопард
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Как француженки носят леопард 

Harper’s Bazaar 48 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Проигнорировать анималистичные принты в этом сезоне не получится. Зебра, питон, тигр, леопард — весь животный мир с легкой руки дизайнеров воплотился в осенне-зимних коллекциях. Последний, пожалуй, самый прикладной. К счастью, хищные «пятна» давно перестали быть чем-то вульгарным и китчевым, даже деликатные француженки, которые отдают предпочтение изысканному минимализму, мастерски вписали его в свой базовый гардероб.
Самые известные блондинки французского кинематографа Брижит Бардо и Катрин Денев превратили пальто из короткого меха под леопард в классику, а современные иконы стиля: Жанна Дама, Лу Дуайон, Аденора, Сабина Соколь, — чьи Instagram-аккаунты стали наглядным пособием по французскому шику, пошли дальше, приручив пятнистые брюки, юбки, топы, джинсовые куртки. Главное, чему стоит у них поучиться, — дозировать экзотический принт, сочетая его с простыми вещами.
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