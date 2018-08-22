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Встречаем сентябрь в алом и нюде: 10 женственных образов на осень
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Встречаем сентябрь в алом и нюде: 10 женственных образов на осень 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Московский бренд All We Need поддерживает тренд на 80-е, но делает акцент не на агрессивной сексуальности и кричащих цветах, а на узнаваемых силуэтах: пышных рукавах, мужском крое и подчеркнутой талии. Палитра коллекции достаточно сдержанная: алый и зеленый кетцаль уравновешивают приглушенный коричневый и пыльно-розовый. Беспроигрышные платья и костюмы нюдовых оттенков идеально сочетаются с тренчем в тон, который можно носить и самостоятельно на голое тело. Монохромные образы как никогда актуальны: полностью в красный, синий и зеленый одевали моделей Marni, MSGM и Chanel. Однако главное украшение коллекции All We Need — светло-коричневое платье миди в крупный горох. Оно дополнено повязкой на голову с таким же принтом — отличное решение для тех, кому наряжаться в клетку с ног до головы уже надоело. Носите его с любимым пальто, а лучше сразу возьмите тренч цвета хаки на широком ремне.
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