Ещё
Тайра Бэнкс и Хайди Клум: кто из супермоделей выглядел лучше на вечеринке America's Got Talent
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайра Бэнкс и Хайди Клум: кто из супермоделей выглядел лучше на вечеринке America's Got Talent 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
21 августа в Голливуде прошла закрытая вечеринка, посвященная популярному музыкальному телепроекту America's Got Talent. Среди присутствовавших на вечере звездных гостей, конечно, были замечены и ведущие шоу — Тайра Бэнкс и Хайди Клум.
44-летняя Бэнкс появилась на красной дорожке в асимметричном платье в пол насыщенного винного оттенка с глубоким разрезом от бедра и объемным воланом на левом рукаве. Наряд она дополнила золотыми лодочками с металлической фактурой и кольцом с бирюзовым камнем внушительных размеров.
45-летняя Клум же, в свою очередь, решила подчеркнуть стройные ноги и предпочла для выхода в свет мини-платье с мерцающей серебряной вышивкой, вырезами на плечах и черными бантами на локтях. Look завершили кожаные ботфорты, длинные серьги и увесистые кольца.
Кажется, две супермодели просто устроили негласное соревнование на тему, кто выглядит круче. Но победителей и проигравших здесь быть по определению не могло, ведь обе знаменитости смотрелись сногсшибательно.
Harper’s Bazaar: последние новости
Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном розовом мини Как француженки носят леопард
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
«Мне нужен мужчина без памперсов»36
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына3
Гузеева устроила безобразный скандал24
Самые странные предложения о замужестве2
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение