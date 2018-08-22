Тайра Бэнкс и Хайди Клум: кто из супермоделей выглядел лучше на вечеринке America's Got Talent

21 августа в Голливуде прошла закрытая вечеринка, посвященная популярному музыкальному телепроекту America's Got Talent. Среди присутствовавших на вечере звездных гостей, конечно, были замечены и ведущие шоу — Тайра Бэнкс и Хайди Клум

44-летняя Бэнкс появилась на красной дорожке в асимметричном платье в пол насыщенного винного оттенка с глубоким разрезом от бедра и объемным воланом на левом рукаве. Наряд она дополнила золотыми лодочками с металлической фактурой и кольцом с бирюзовым камнем внушительных размеров.

45-летняя Клум же, в свою очередь, решила подчеркнуть стройные ноги и предпочла для выхода в свет мини-платье с мерцающей серебряной вышивкой, вырезами на плечах и черными бантами на локтях. Look завершили кожаные ботфорты, длинные серьги и увесистые кольца.

Кажется, две супермодели просто устроили негласное соревнование на тему, кто выглядит круче. Но победителей и проигравших здесь быть по определению не могло, ведь обе знаменитости смотрелись сногсшибательно.