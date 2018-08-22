7 сексуальных вещей из трикотажа для первых прохладных дней осени

Испытывать хоть сколько-нибудь нежные чувства к осени можно уже хотя бы за то, что с холодным сезоном к нам вернется уютная вязаная одежда. Но подождите, до объемных свитеров, кардиганов крупной вязки и «бабушкиных» вязаных шапок пока еще далеко. Провожать теплые летние дни в августе и радоваться приходу бархатного сезона мы предлагаем вам в трикотажной одежде не из шерсти, а из хлопка и вискозы. За что мы преданно любим трикотаж, так это за соблазнительную посадку по фигуре, когда вещь действительно смотрится как «вторая кожа» и не скрывает очертания тела. А самые смелые, пожалуй, должны решиться носить летний трикотаж с почти невидимым нижним бельем или же… и вовсе без последнего. Готовы попробовать? Августовские ночи как раз созданы для таких шалостей и безумств.

Street style

Street style

Street style

Платье из трикотажа с поясом

Более сексуального наряда из трикотажа и не найти: своим кроем и нежнейшим оттенком это платье даст фору всем кружевным, атласным и декольтированным нарядам разом. Берите на размер меньше, носите, пока еще держится летний загар, и все комплименты — ваши.

Платье Mango из трикотажа с поясом (3 699 руб.)

Трикотажная майка

Ищете замену своей идеальной белой футболке на заключительные жаркие деньки? Советуем взять на заметку базовый трикотажный топ, но только носить его исключительно заправленным под одежду — юбку, шорты или брюки с высокой талией.

Трикотажная майка Uniqlo (599 руб.)

Трикотажный топ с коротким рукавом

Все внимание на пуговицы — они буквально трансформируют эту вещь из обычной футболки с V-образным вырезом в сексуальный топ с декольте или топ с открытыми плечами. Расстегивать пуговицы можно и снизу, и сверху, экспериментируя до бесконечности.

Трикотажный топ с коротким рукавом Pull and Bear (1 199 руб.)

Водолазка

Напоминаем вам, что бежевый — тот самый магический цвет, в котором все смотрится дорого, в том числе и повседневная одежда от демократичных марок. Пожалуй, встречать осень в таких благородных вещах будет намного приятнее.

Водолазка Stradivarius (1 199 руб.)

Свитер из трикотажа

Все самое пикантное в этой вещи скрывается на спине: спереди это вполне стандартный топ «макаронной» вязки, а сзади дразнит глубокий вырез со шнуровкой. Интересно, а можно носить его задом наперед иногда?

Свитер из трикотажа Bershka (1 799 руб.)

Кардиган с люрексом

Отважитесь носить такой кардиган как платье? Или же поверх супертонкого платья-ночнушки или даже… вполне реальной ночнушки? Правила, как и с чем носить уже знакомые нам вещи, постепенно стираются, но зато просыпается наша бурная фантазия.

Кардиган с люрексом Zara (4 299 руб.)

Юбка-карандаш из трикотажа

Узкие юбки из хлопка или кожи уж точно не самые удобные вещи для ходьбы, но зато так подчеркивать фигуру, как они, умеют немногие вещи. Без вреда для комфорта и быстрой походки есть вариант остановиться на юбке трикотажной — все достоинства на месте, но движения не стесняет.

Юбка-карандаш Vince из трикотажа (£234)

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