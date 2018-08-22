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Раскрыт секрет фигуры Ким Кардашьян
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Раскрыт секрет фигуры Ким Кардашьян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст сфотографировали в облегающем платье, из-под которого виднелось корректирующее фигуру белье. Об этом сообщает Daily Mail.
37-летняя Кардашьян пришла на вечеринку What goes around comes around в Лос-Анджелесе в розовом мини-платье и моделирующих шортах с высокой талией американского бренда Spanx.
Производитель заявляет, что эластичное белье сделает живот плоским, не причиняя дискомфорта. Шорты как у Ким Кардашьян продаются на официальном сайте Spanx в черном и телесном цветах по цене 72 доллара.
Ранее в июле Участница Ким Кардашьян рассказала в stories своего Instagram-аккаунта, сколько она на самом деле весит. По словам телезвезды, масса ее тела — 119 фунтов (около 54 килограммов). Кардашьян назвала цифру на благотворительном вечере, когда речь зашла о весе знаменитостей.
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