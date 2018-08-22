10 самых трендовых курток на осенний сезон 2018

Спорт-шик Спортивная куртка — одно из главных приобретений будущего сезона. Именно при помощи такой вещи мы планируем создавать самые крутые луки в стиле спорт-шик — с велошортами и массивными кроссовками (Нет, нам не будет холодно. Наверное…)

С эффектом металлик

Подобный материал стал настоящей звездой кутюрной коллекции Maison Margiela, а после показа переместился и в масс-маркет. В такой куртке не выделиться из серой толпы будет просто невозможно.

Кожа

Ни один сезон не проходит без кожаной куртки. Не знаем как вы, но мы даже летом умудряемся в нее нарядиться. На этот раз меняем привычную косуху на модель, напоминающую по фасону бомбер.

Деним

Темный деним — must have сезона осень-зима 2018/19. С ним мы собираем джинсовые тотал луки или добавляем к вещам из кожи, винила или вельвета.

Цветной мех Укороченная куртка из яркого меха отлично впишется в любой гардероб, будь вы поклонником минимализма или максимализма. Такую можно сочетать как с обычными джинсами, так и с самыми трендовыми брюками карго и моделями в спортивном стиле.

Яркий принт

Осень вовсе не означает то, что мы должны с ног до головы одеться в черное (хотя, мы так и делаем). Но если вы собрали себе такой лук, то пусть хоть верхняя одежда будет яркой.

Овчинка выделки…

Модные плюшевые куртки остаются с нами и в этом сезоне. Поэтому доставайте прошлогодние модели или закупайтесь новыми. Классная версия с денимом есть в новой коллекции Wrangler.

Пуховик

Если пуховик, то обязательно укороченный. Не повторяем ошибки Кристины Агилеры из 2000-х и носим такой с брюками и джинсами с завышенной талией.

Контрастный воротник

Мы влюбились в эту куртку с цветным воротником из коллаборации Coach и Селены Гомес. Ее мы будем носить с платьем в бельевом стиле и казаками.

Бомбер

Куртка-бомбер уже прочно прописалась в нашем базовом гардеробе. При покупке бомбера в этом году учитывайте несколько важных условий: это обязательно должна быть модель в стиле oversized, которая круто сочетается в женственными вещами, а из палитры предпочтение отдавайте черному, хаки и винному.