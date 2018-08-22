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10 самых трендовых курток на осенний сезон 2018
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10 самых трендовых курток на осенний сезон 2018 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Спорт-шик  Спортивная куртка — одно из главных приобретений будущего сезона. Именно при помощи такой вещи мы планируем создавать самые крутые луки в стиле спорт-шик — с велошортами и массивными кроссовками (Нет, нам не будет холодно. Наверное…)
С эффектом металлик
Подобный материал стал настоящей звездой кутюрной коллекции Maison Margiela, а после показа переместился и в масс-маркет. В такой куртке не выделиться из серой толпы будет просто невозможно.
Кожа
Ни один сезон не проходит без кожаной куртки. Не знаем как вы, но мы даже летом умудряемся в нее нарядиться. На этот раз меняем привычную косуху на модель, напоминающую по фасону бомбер.
Деним
Темный деним — must have сезона осень-зима 2018/19. С ним мы собираем джинсовые тотал луки или добавляем к вещам из кожи, винила или вельвета.
Цветной мех  Укороченная куртка из яркого меха отлично впишется в любой гардероб, будь вы поклонником минимализма или максимализма. Такую можно сочетать как с обычными джинсами, так и с самыми трендовыми брюками карго и моделями в спортивном стиле.
Яркий принт
Осень вовсе не означает то, что мы должны с ног до головы одеться в черное (хотя, мы так и делаем). Но если вы собрали себе такой лук, то пусть хоть верхняя одежда будет яркой.
Овчинка выделки…
Модные плюшевые куртки остаются с нами и в этом сезоне. Поэтому доставайте прошлогодние модели или закупайтесь новыми. Классная версия с денимом есть в новой коллекции Wrangler.
Пуховик
Если пуховик, то обязательно укороченный. Не повторяем ошибки Кристины Агилеры из 2000-х и носим такой с брюками и джинсами с завышенной талией.
Контрастный воротник
Мы влюбились в эту куртку с цветным воротником из коллаборации Coach и Селены Гомес. Ее мы будем носить с платьем в бельевом стиле и казаками.
Бомбер
Куртка-бомбер уже прочно прописалась в нашем базовом гардеробе. При покупке бомбера в этом году учитывайте несколько важных условий: это обязательно должна быть модель в стиле oversized, которая круто сочетается в женственными вещами, а из палитры предпочтение отдавайте черному, хаки и винному.
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