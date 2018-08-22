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3 способа носить платье-халат этой осенью
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3 способа носить платье-халат этой осенью 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Платье-халат — отличная вариация привычного предмета гардероба, особенно актуальная этой осенью. Если вы с интересом рассматриваете подобные модели в онлайн-магазинах, но никак не решаетесь купить, то обратите внимание на нашу подборку: мы составили 3 комплекта, которые подойдут для самых разных жизненных ситуаций.
1. Платье-халат + высокие сапоги + берет
Немного французского шика в будни вам точно не повредит. К тому же это удобно и применимо к любому случаю: для прогулки по засыпанному листвой парку или для похода в любимый ресторан на ужин.
2. Платье-халат + лодочки + вечерний клатч
Идеальный вариант для мероприятия с коктейльным дресс-кодом или для свидания. В таком образе вы будете выглядеть элегантно и женственно, но при этом сможете ощущать себя максимально комфортно.
3. Платье-халат + кроссовки + кожаная куртка
Этот look — самый неформальный и дерзкий. Он подойдет тем, кто не любит нарочитой «продуманности» в повседневных образах, но при этом следит за трендами и хочет органично интегрировать их в свой гардероб.
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