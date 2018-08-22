Как составить универальный повседневный гардероб: 11 стильных образов от Роузи Хантингтон-Уайтли 

Родив в прошлом году первенца, Роузи Хантингтон-Уайтли отошла от модельных дел. Ангел Victoria's Secret в декрете сосредоточилась на своем новом бизнесе — сайте о красоте Rose Inc., а еще решила завоевать здание стритстайл-иконы. И это ей удается. Каждый новый выход супермодели — пример того, как легко, сочетая базовые вещи, например простой черный жакет и голубые джинсы с остромодными ботильонами под питона или поясной сумкой, может получиться стильный, не перегруженный деталями образ. В таком виде можно уверенно отправиться в офис, после чего встретиться с друзьями в баре или сходить на свидание. Особое место в гардеробе Роузи занимают жакеты, прямые джинсы, широкие брюки и аксессуары, которые легко миксуются между собой. Как доказательство — 11 свежих образов модели.