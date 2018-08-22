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Стиль рэперов и диджеев: молодежные тенденции предстоящей осени
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Стиль рэперов и диджеев: молодежные тенденции предстоящей осени 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Рекламная кампания бренда Tommy Jeans сезона Осень-Зима 2018, снятая фотографом Sean Thomas в Лондоне, представляет команду молодых и талантливых музыкантов, танцоров, диджеев и инфлюенсеров, среди которых Christian «King» Combs, музыкант и исполнительница Mabel McVey, DJ и ведущая Snoochie Shy, танцовщица Ai Shimatsu и рэпер Aaron Unknown.
Кампания Tommy Jeans Fall 2018 посвящена музыке, уличной моде и всему поколению молодых и амбициозных. Tommy Jeans 2018 вдохновлена Американскими иконами стиля, представляет собой объединение классики, молодежного стиля и мятежного духа поколения миллениалов, столь близких бренду Tommy Hilfiger.
В кампанию также вошли эксклюзивные интервью с участниками, в которых они делятся своим опытом, взглядами, музыкальными предпочтениями и индивидуальным стилем. В течение сезона Осень-Зима 2018, эти талантливые ребята будут радовать своих фанатов выступлениями на самых крупных музыкальных и культурных событиях и фестивалях мира.
Бренд Tommy Jeans уже принял участие в музыкальном фестивале Way Out West, Гетеборг, Швеция. Музыканты Peggy Gou, Superorganism и Snoh Aalegra выбрали образы от Tommy Hilfiger для своих выступлений в рамках фестиваля Way Out West.
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