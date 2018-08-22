Под марш Мендельсона: к чему снится свадьба

Для женщин и мужчин такой сон имеет

Белое платье невесты долго тянется по ступенькам лестницы загса, под руку ведет жених в строгом черном костюме. Правда, жаль, что это не наяву, а во сне. К чему это снится?

Как предсказывают все сонники — это положительный сон.

Например, Фрейд трактует к прекрасным известиям в вашей жизни. Если снится невеста мужчине, то это только к тому, что скоро он встретит свою половинку.

Если женщине приснилась она сама в подвенечном платье — значит скоро у нее случится роман.

Если снится свадьба в черно-белом цвете, то выздоровление родственника от недуга.

Сонник Мюллера утверждает, что видеть себя невестой на свадьбе — к отношениям с парнем со всеми вытекающими последствиями.

А вот сонник Ванги утверждает, что если вы почетный гость на свадьбе, то к вам скоро за помощью обратятся близкие люди и им не стоит отказывать в просьбе.

К чему же снится ушедшая любовь можно прочитать здесь.