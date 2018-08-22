Под марш Мендельсона: к чему снится свадьба 

Для женщин и мужчин такой сон имеет
Белое платье невесты долго тянется по ступенькам лестницы загса, под руку ведет жених в строгом черном костюме. Правда, жаль, что это не наяву, а во сне. К чему это снится?
Как предсказывают все сонники — это положительный сон.
Например, Фрейд трактует к прекрасным известиям в вашей жизни. Если снится невеста мужчине, то это только к тому, что скоро он встретит свою половинку.
Если женщине приснилась она сама в подвенечном платье — значит скоро у нее случится роман.
Если снится свадьба в черно-белом цвете, то выздоровление родственника от недуга.
Сонник Мюллера утверждает, что видеть себя невестой на свадьбе — к отношениям с парнем со всеми вытекающими последствиями.
А вот сонник Ванги утверждает, что если вы почетный гость на свадьбе, то к вам скоро за помощью обратятся близкие люди и им не стоит отказывать в просьбе.
К чему же снится ушедшая любовь можно прочитать здесь.