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Как носить серьги и кулоны в виде старых монет
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Как носить серьги и кулоны в виде старых монет 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Наравне с «алфавитными» украшениями популярность набирают кулоны и серьги, напоминающие старые монеты. «Помятые» круги из металла могут добавить изюминку любому образу, они выглядят небанально и стильно.
Мы собрали самые интересные аксессуары, выполненные в этой манере. А что бы вы не растерялись, увидев увесистое колье OSCAR DE LA RENTA, усыпанное деталями, или странные серьги ELLERY, мы нашли платья, к которым они могли бы идеально подойти. Можете брать на заметку и пробовать повторить!
Серьги-монеты
Кулоны-монеты
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