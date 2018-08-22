Как носить серьги и кулоны в виде старых монет

Наравне с «алфавитными» украшениями популярность набирают кулоны и серьги, напоминающие старые монеты. «Помятые» круги из металла могут добавить изюминку любому образу, они выглядят небанально и стильно.

Мы собрали самые интересные аксессуары, выполненные в этой манере. А что бы вы не растерялись, увидев увесистое колье OSCAR DE LA RENTA, усыпанное деталями, или странные серьги ELLERY, мы нашли платья, к которым они могли бы идеально подойти. Можете брать на заметку и пробовать повторить!

Серьги-монеты

Кулоны-монеты