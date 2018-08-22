Выходные в постели: 12 роскошных пижам для скорых холодов

Эксперты утверждают: дома одеваться стоит так же тщательно и красиво, как и на выход — от этого напрямую зависит наше настроение. Носить вечерние платья, конечно, никто не предлагает, а вот обзавестись комплектом хлопковой пижамы или шелковой комбинации стоит. Сложно не согласиться, ведь в наступающие холода хочется окружить себя уютом, и нет способа лучше, чем надеть комфортную и свободную одежду, в которой можно провести весь день (тем более, если этот день — выходной, и проходит он в кровати). Обращайте внимание на состав пижамы: хлопок, лен и шелк — самые безобидные материалы, а вот в вискозе и нейлоне можно легко вспотеть. А кроме того, не забудьте про теплые носочки или тапочки — плюс несколько пунктов по шкале уюта.