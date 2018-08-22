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В восторге от себя: Эмбер Херд в сексуальных кожаных брюках и оголяющем живот топе
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В восторге от себя: Эмбер Херд в сексуальных кожаных брюках и оголяющем живот топе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Aug 21, 2018 at 7:39pm PDT  Эмбер Херд появилась на съемках одного телешоу, где рассказала о грядущей премьере фильма «Аквамен» со своим участием. Для эфира 32-летняя актриса выбрала довольно сексуальный наряд — укороченные кожаные брюки Hiraeth с заниженной талией и свободный серый топ длиной чуть ниже ребер.
Этот образ позволил экс-супруге Джонни Деппа продемонстрировать плоский живот и тонкую талию. И судя по фото, которое Эмбер опубликовала в Instagram, сейчас она абсолютно довольна своим внешним видом!
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