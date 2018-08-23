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Ольга Бузова нарядилась в цвета флага России
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Ольга Бузова нарядилась в цвета флага России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Так певица отметила День Государственного флага.
22 августа, в России отмечается День Государственного флага. В честь праздника мероприятия прошли по всей России.
Так, на Поклонной горе в столице был развернул российский триколор площадью около 1 тысячи квадратных метров, а 21 августа участники программы «Московское долголетие» установили мировой рекорд, составив самый большой «живой» флаг.
Певица и телеведущая Ольга Бузова решила отметить праздник по-своему. В этот день звезда специально нарядилась в цвета символа страны. Певица надела белую блузку, синие брюки и красный жакет.
— Который год с удовольствием участвую во флешмобе — собрать цвета российского флага из того, что под рукой. С праздником, дорогие мои! Флаг всегда с тобой, где бы ты ни находился сейчас, — подписала Ольга под фотографией, которую она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Который год с удовольствием участвую во флешмобе — собрать цвета российского флага из того, что под рукой)) С праздником, дорогие мои! Флаг всегда с тобой, где бы ты ни находился сейчас. Собирайте свой флаг и ставьте хэштег #СобериЦветаФлага
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
22 Авг 2018 в 9:02 PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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