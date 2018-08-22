«Бабушка style»: 21-летняя Хлоя Морец в мышино-сером костюме и леопардовой кофте выглядит гораздо старше своих лет

21-летняя Хлоя Морец не раз оказывалась объектом модных насмешек, вот и новый ее наряд просто невозможно одобрить.

21-летняя Хлоя Морец для похода в ресторан выбрала бабушкин стиль, как будто открыла комод и вытащила первые попавшиеся вещи: мышино-серый костюм, леопардовую кофту и странный розово-фиолетовый шарф. Самым ярким пятном образа стала «кричащая» красная обувь выглядящей гораздо старше своих лет звезды.

Впрочем, Хлоя Грейс Морец никогда не стремилась в трендсеттеры и не одержима подчеркиванием своей сексуальности.

А тебе нравится необычный стиль Хлои?

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Фото:Instagram, East News / Will / Mark/ MEGA