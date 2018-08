Ким Кардашьян вышла на красную дорожку в розовом латексе

Ким Кардашьян по-прежнему без устали дает поводы пообсуждать ее жизнь: реалити-звезда вышла на красную дорожку мероприятия, организованного аукционным домом Christie’s, в весьма своеобразном (пусть и, по меркам самой Ким, очень-очень скромном) наряде из ярко-розового латекса.

Выбор платья Ким — а это винтажная модель от Versace — на самом деле не случаен: аукционный дом Christie’s проводит аукцион в честь 25-летия бутика винтажной одежды What Goes Around Comes Around, в коллекции которого как раз и было платье, так что, несмотря на достаточно вызывающий вид, на самом деле ансамбль Ким — это своеобразная дань уважения мероприятию и его организаторам.

Латексное платье Ким дополнила инкрустированной кристаллами сумочкой Judith Leiber и прозрачными туфлями.

