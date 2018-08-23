Вечный тренд — клетка: что нам предлагают носить популярные бренды

Один из самых актуальных трендов этой осени, клетка. По прогнозам, мы все, будем ходить в клетчатых пальто, брюках, юбках, платьях… А клетка тартан, стандартный узор, который мы привыкли лицезреть на шотландских килтах, уже давно и успешно обосновался в модном мире. К слову, на тартане история не обрывается и в клетчатом мире есть еще масса подобных узоров со своей историей. Вечный тренд — клетка: что нам предлагают носить популярные брендыКлетка гленчек Клетка гленчек считается разновидностью тартана, но популярность

дала ей возможность существования отдельно от известного предка. Создание

гленчека приписывают графине Сифилд, которая решила нарядить своих егерей в одежду

с подобным узором. Все это происходило в Шотландии, в долине Гленукхуарт, откуда

и пошло название «гленчек». Судьба клетки сильно изменилась, когда в рядах её основных поклонников оказался Эдуард VIII, он же принц Уэльский и герцог Виндзорский.

С подачи Эдуарда гленчек получила не только мировую славу, но и новое название «Виндзорская

клетка» или «клетка принц Уэльский».

Клетка виши

Клетка виши появилась во Франции, в городе Виши, в честь которого

и была названа. Домохозяйки по всему миру решили, что виши отлично подойдет для украшения дома и стали шить скатерти, занавески и покрывала из клетчатой ткани. Спустя некоторое

время, оценив универсальность этой ткани, крупные компании запустили в производство одежду для всей семьи. Считается,

что особую роль в популяризации клетки сыграла Бриджит Бардо. Актриса выбрала

платье в клетку виши для своей свадьбы в 1959 году и часто появлялась в подобных

нарядах на публике. Узор не стали переименовывать в честь Бардо, но она точно

сыграла одну из ведущих ролей для популяризации виши.

Клетка аргайл

Клетку аргайл мы привыкли видеть на носках, но часто она становится узором для джемперов и пиджаков. У этой клетки шотландское

происхождение, и если верить легенде, то ей были украшены килты и знамена клана

Кэмпбэлл, который проживал в области Аргайл на западе Шотландии. И снова, как и в случае с гленчеком, эту клетку популяризовал Эдуард VIII. На тот момент он уже был лишен титула принца Уэльского из-за женитьбы на Уоллис Симпсон, но любовь

Великобритании никуда не делась. Эдуарду нравилось дополнять свой костюм для игры

в гольф носками в клетку аргайл, а за ним моду на клетку подхватил весь мир.

Клетка Nova Check

Правильное название известной клетки бренда Burberry звучит, как Nova Check. Она появилась и была зарегистрирована

в качестве торговой марки в 1924 году. Изначально nova check использовалась

как подкладка для культовых тренчокотов бренда, но в последствии перебралась на шарфы и зонты, откуда перекочевала на одежду и стала основным принтом во многих коллекциях бренда. Nova Check — самая молодая и желанная клетка в мире, без которой трудно представить шкаф настоящей модницы.

Покупая клетчатую одежду, можно быть уверенным в том, что она точно не выйдет из моды в ближайшее столетие, и в ней всегда можно выглядеть

стильно. Главное, из всего многообразия выбрать именно свою, чтобы создавать с ней любые образы. Будет это клетчатый тотал-лук,

контрастное сочетание клетка+леопард или блеск с помощью клетки и пайеток,

решать вам. Читайте также: Модные тенденции: что такое кейпы и как их носить Привет из прошлого: Логомания снова на волне