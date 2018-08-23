Ещё
Два ножа работы Фаберже из коллекции Кельхов выставили на продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два ножа работы Фаберже из коллекции Кельхов выставили на продажу 

РИА Новости 2 часа назад
ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Два ножа работы Карла Фаберже из коллекции Кельхов, которые недавно были обнаружены в частном собрании в Польше, выставлены на продажу, сообщил РИА Новости доктор наук на кафедре архитектуры Опольского политехнического университета Адам Шиманьский.
"Идет аукцион через специальный сайт в интернете. Владелец хочет за эти вещи большие деньги… Но из своих источников я знаю, что можно торговаться и подавать свои предложения", — сказал Шиманьский.
Сам историк надеется, что посуда вернется в Санкт-Петербург. «Было бы здорово, если бы эти предметы вернулись в Санкт-Петербург во дворец Кельхов. Они были и всегда будут связаны с историей этого города», — сказал он.
В интернете создан сайт с доменом Европейского союза, на котором представлены два ножа работы Фаберже. Речь идет о двух ножах для рыбных блюд, выполненных в неоготическом стиле из серебра.
На сайте предлагается форма обратной связи для предложений о покупке этих предметов. Информация о начальной цене и каких-либо суммах, предложенных потенциальными покупателями, отсутствует.
Ранее Шиманьский обнаружил в частной коллекции в Польше два ножа для рыбы работы ювелира российского императорского двора Карла Фаберже. По его данным, это часть коллекции столового серебра, которую Фаберже сделал для семьи Варвары и Александра Кельх. Ранее коллекция считалась утраченной.
Шиманьский добавил, что много десятилетий эти ножи хранились в польской семье и были проданы в 2016 году польскому коллекционеру, который хочет сохранить анонимность.
Фаберже создал набор посуды, из которой происходят ножи, в 1900 году в Москве. Набор пропал сразу после революции 1917 года.
Последние новости
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки3
Модель из Азербайджана меняет невинность на жилье85
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж6
«После лагеря ребенка словно подменили»52
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына10
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение