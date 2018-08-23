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Шоу китайских брендов на Канадской международной торговой выставке текстильной одежды
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Шоу китайских брендов на Канадской международной торговой выставке текстильной одежды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 22 августа /Синьхуа/ — 21 августа на проходящей в Торонто Канадской международной торговой выставке текстильной одежды 2018 года состоялось модное шоу китайских брендов, в рамках которого публике были представлены новые модели от 12 производителей одежды из Китая, включая «Босыдэн», «Хундоу» и «Луван». Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 22 августа /Синьхуа/ — 21 августа на проходящей в Торонто Канадской международной торговой выставке текстильной одежды 2018 года состоялось модное шоу китайских брендов, в рамках которого публике были представлены новые модели от 12 производителей одежды из Китая, включая «Босыдэн», «Хундоу» и «Луван». Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 22 августа /Синьхуа/ — 21 августа на проходящей в Торонто Канадской международной торговой выставке текстильной одежды 2018 года состоялось модное шоу китайских брендов, в рамках которого публике были представлены новые модели от 12 производителей одежды из Китая, включая «Босыдэн», «Хундоу» и «Луван». Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 22 августа /Синьхуа/ — 21 августа на проходящей в Торонто Канадской международной торговой выставке текстильной одежды 2018 года состоялось модное шоу китайских брендов, в рамках которого публике были представлены новые модели от 12 производителей одежды из Китая, включая «Босыдэн», «Хундоу» и «Луван». Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 22 августа /Синьхуа/ — 21 августа на проходящей в Торонто Канадской международной торговой выставке текстильной одежды 2018 года состоялось модное шоу китайских брендов, в рамках которого публике были представлены новые модели от 12 производителей одежды из Китая, включая «Босыдэн», «Хундоу» и «Луван». Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
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