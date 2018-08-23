Романтика вернулась: Джоли вновь носит кружево и декольте

И актриса в таком образе выглядит очень счастливой.

Чем больше времени проходит после разрыва с Брэдом Питтом , тем больше Джоли становится похожа на себя прежнюю: сияющую, уверенную в себе и безумно соблазнительную женщину. Наконец-то из ее гардероба пропали бесформенные балахоны, и она вновь стала одеваться роскошно даже для обычного похода по магазинам. Но если до сегодняшнего дня ее наряды были все же весьма строгими и элегантными, то сейчас Джоли решилась добавить в образ немного романтики и сексуальности.

На прогулку с детьми Анджелина надела летящее шелковое черное платье со смелым вырезом, отделанным кружевом, и такими же кружевными вставками на спине. Образ звезда дополнила нюдовыми лодочками на всоком каблуке.

Но главное — даже не наряд, а лицо актрисы! Впервые за долгое время она выглядит по-настоящему счастливой и просто лучится красотой. При этом Анджелина не позирует специально — ведь она не на красной дорожке. Похоже, утомительный бракоразводный процесс, который длится уже несколько лет, наконец-то подошел к своему логическому завершению.

К тому же, слухи о новом романе Джоли ходят все чаще. По информации зарубежных СМИ, ее новым избранником стал британский актер Том Хиддлстон . Правда, официально Анджелина это пока не подтвердила. Но поклонники давно объявила этих звезд парой и желают им лишь счастья.

А вот что фанатам Джоли категорически не понравилось — так это то, как смотрится ее дочь Шайло (кстати, первый биологический ребенок Джоли и Питта). 12-летняя девочка выглядит пацанкой: короткая стрижка, небрежная одежда… Поклонники актрисы призывают ее подать пример дочери: ведь Анджелину теперь снова можно назвать одной из самых красивых женщин земного шара и эталоном женственности.

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Сама элегантность: Джоли показала безупречный наряд

Звезды, которые в жизни одеваются хуже, чем в кино

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