Романтика вернулась: Джоли вновь носит кружево и декольте 

И актриса в таком образе выглядит очень счастливой.
Чем больше времени проходит после разрыва с Брэдом Питтом, тем больше Джоли становится похожа на себя прежнюю: сияющую, уверенную в себе и безумно соблазнительную женщину. Наконец-то из ее гардероба пропали бесформенные балахоны, и она вновь стала одеваться роскошно даже для обычного похода по магазинам. Но если до сегодняшнего дня ее наряды были все же весьма строгими и элегантными, то сейчас Джоли решилась добавить в образ немного романтики и сексуальности.
На прогулку с детьми Анджелина надела летящее шелковое черное платье со смелым вырезом, отделанным кружевом, и такими же кружевными вставками на спине. Образ звезда дополнила нюдовыми лодочками на всоком каблуке.
Но главное — даже не наряд, а лицо актрисы! Впервые за долгое время она выглядит по-настоящему счастливой и просто лучится красотой. При этом Анджелина не позирует специально — ведь она не на красной дорожке. Похоже, утомительный бракоразводный процесс, который длится уже несколько лет, наконец-то подошел к своему логическому завершению.
К тому же, слухи о новом романе Джоли ходят все чаще. По информации зарубежных СМИ, ее новым избранником стал британский актер Том Хиддлстон. Правда, официально Анджелина это пока не подтвердила. Но поклонники давно объявила этих звезд парой и желают им лишь счастья.
А вот что фанатам Джоли категорически не понравилось — так это то, как смотрится ее дочь Шайло (кстати, первый биологический ребенок Джоли и Питта). 12-летняя девочка выглядит пацанкой: короткая стрижка, небрежная одежда… Поклонники актрисы призывают ее подать пример дочери: ведь Анджелину теперь снова можно назвать одной из самых красивых женщин земного шара и эталоном женственности.
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Сама элегантность: Джоли показала безупречный наряд
Звезды, которые в жизни одеваются хуже, чем в кино
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