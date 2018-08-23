Дайнеко извинилась перед фанатами за свой наряд

Виктория даже модный промах умудрилась обратить в шутку.

Викторию Дайнеко поклонники любят не только за ее творчество, но и за смелость, честность и умение посмеяться над собой.

Вот и сейчас певица, выложив свое фото в платье с юбкой из перьев и туфлями на огромной скрытой платформе, написала: «я помню, что обещала не надевать туфли с платформой, но что-то пошло не так», и поставила хэштег «Вика в перьях».

И подписчики нисколько не осудили звезду за немодный образ, а напротив, осыпали комплиментами, назвав богиней красоты. Хотя за такое платье и обувь любую другую знаменитость, пожалуй, уже осыпали бы ехидными подколками.

Кстати, недавно Виктория показала фолловерам снимок без фотошопа, на котором ее фигура кажется очень массивной. «У меня всегда при любом раскладе есть бедра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться», — заявила она. И вновь получила море позитива вместо критики.

А потом Дайнеко и вовсе разоткровенничалась, и устроила марафон честности в Stories Instagram. Звезда, не утаивая ничего, отвечала на вопросы фанатов и даже не на самые приятные. В том числе Вика даже рассказала, когда у нее был первый сексуальный опыт! Вопрос ее, конечно, смутил, но она не стала скрывать, что это случилось после участия в проекте «Фабрика звезд».

Так что неудивительно, что подписчиков у Виктории прибавляется с каждым днем. Похоже, честность постепенно становится новым трендом в Instagram, и это не может не радовать. Ведь гораздо приятнее видеть своего кумира живым человеком, а не отфотошопленной куклой.

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