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Внимание на запястье: что можно узнать о девушке по ее часам
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Внимание на запястье: что можно узнать о девушке по ее часам 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Тяжела жизнь редактора. По долгу службы приходится вникать в такие далекие для тебя темы, что боишься потерять путь обратно. Помню, писал как-то о сервисе доставки питания для всей семьи и сам не заметил, как стал читать, когда выпадают молочные зубы. А я ведь даже не женат…
В общем-то, разобраться можно в чем угодно, если сильно постараться. Кроме одного — женского представления о красоте. Нам тут на тест приехали четыре модели часов Guess, и я испугался. Сколько ни читай отзывов в интернете, все равно рискуешь выставить себя безвкусным дураком. Поэтому решено было пойти на хитрость. Мы сняли серию коротких роликов о том, что думают об этих часах девушки. Ну и я свои скромные пять копеек еще дописал.
Guess W1158L1
Очевидно, такая модель не всей прекрасной половине человечества подойдет. Тоненьким и возвышенным натурам нужно что-то более утонченное. А эти часы хорошо будут смотреться на руке сильной, независимой девушки. Они, по-моему, придают своей хозяйке солидности и значимости, хотя весят, на удивление, совсем немного для часов с металлическим браслетом.
Теоретически W1158L1 можно представить и на мужской руке из-за дополнительных циферблатов с часом в 24-х часовом формате, датой и днем недели. Ну и характерного сочетания золотого цвета с черным. Надо отметить, что часы все-таки сделаны из стали, а сверху нанесен тонкий слой позолоты (это важно, чтобы понимать, что цена у таких «дорогих-богатых» часиков будет совсем не заоблачная). Хотя оформление главного циферблата все-таки сугубо женственное. В основном благодаря стразам, которые заменяют цифры.
Ок, а что девушки скажут?
Рассмотреть циферблат
Guess W1155L4
А вот это уже часы для элегантных красоток, предпочитающих классический стиль. Браслет опять же металлический, но на этот раз его роль другая. Если у первой модели вместе с циферблатом они представляют собой монолитную композицию, то здесь браслет не обращает на себя много внимания, он лишь выгодно подчеркивает довольно крупный циферблат.
С одной стороны, W1155L4 весьма утилитарны: нет нагромождения дополнительных аксессуаров, поэтому стрелки легко различимы и понять, сколько же сейчас времени, можно за долю секунды. С другой — это утонченный аксессуар, который способен украсить и ваш повседневный образ, и вечерний.
Ладно, а на самом деле?
Сколько стоят?
Guess W1096L1
Девушкам, которые любят ловить на себе испытывающие взгляды, стоит присмотреться к модели W1096L1. Надевая их, важно не переборщить с выразительностью одежды, косметики и украшений. Не то может получиться слишком вульгарно. А вот если соблюдать баланс, то эти часы будут смотреться очень даже стильно.
Особенно на молодой, не так давно перешагнувшей порог совершеннолетия барышне. В этом возрасте хочется не быть серой мышкой, а выделяться из толпы. Для этого лучше надеть оригинальные, сверкающие часы, чем соревноваться с другими в откровенности юбки.
А что думают девушки?
Узнать цену
Guess W1138L3
Мысленно копируем два предыдущих абзаца и вставляем сюда. Пожалуй, эта модель еще более смелая. Хотя, если задуматься, это даже хорошо. Если уж приковывать к себе внимание, то намертво, чтобы никто не отвернулся. Настолько широкий кожаный ремешок, да еще насыщенно-синего цвета, отлично справится с задачей.
Честно говоря, затрудняюсь сказать, с каким нарядом стоит носить модель W1138L3. Тут и молодежный стиль подойдет, и более классический. В общем, простор для творчества имеется.
А что скажет девушка?
Проверить наличие
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