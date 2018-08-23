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Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года
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Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 22 августа /Синьхуа/ — Презентация моделей Чжилийского дизайнерского центра детской одежды 2019 года состоялась сегодня в «китайской столице детской одежды» — поселке Чжили городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй
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