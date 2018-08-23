В тренде: 5 модных образов с сапогами

В ковбойском стиле

В 2018 дизайнеры все как один воспевают стиль американа и Дикий Запад. Поэтому приобретение в свою коллекцию пары сапог в ковбойском стиле уже не просто прихоть, а настоящая необходимость. Тем более, что они так гармонично вписываются в любой образ. Нам нравится сочетать их с яркими платьями миди.

Настоящая леди

Когда Джиджи не разгуливает по улицам Нью-Йорка в джинсах и кроссовках, она создает очень женственные и взрослые образы. Этот ее образ обязательно нужно взять на заметку — он подойдет как для работы, так и для похода на вечеринку или свидание. Модель выбрала белые сапоги и нюдовое платье с открытыми плечами.

Casual

Мы просто обожаем ботинки на плоской подошве, но иногда их все-таки хочется заменить на что-нибудь поинтереснее. Например, на сапоги до колен. Такую обувь можно носить с теми же луками, с которыми вы привыкли сочетать ботинки и ботильоны.

Маленькое черное платье

А вот Анна Делло Руссо этим аутфитом доказывает, что маленькое черное платье живо, и при правильном выборе обуви может смотреться, как произведение искусства. Высокие сапоги из пайеток и глиттера — это любовь! В таких каждый день будет, как праздник.

Из лета в осень

Сапоги помогут быстро и безболезненно перестроить летний гардероб на новый сезон. Одевайте все то, что привыкли носить в летние месяцы и добавляйте к луку сапоги и куртку. Уверены, что ваше любимое шифоновое платье с цветочным принтом от такого стильного сочетания только выиграет.