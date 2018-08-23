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Ким Кардашьян попыталась вернуть пошлый тренд из 2000-х
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Ким Кардашьян попыталась вернуть пошлый тренд из 2000-х 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте в среду, 22 августа.
На снимке женщина позирует на полу спиной к камере в желтом костюме, из-под юбки которого видны трусы-стринги Gucci. По информации издания Dazed, итальянский модный дом представил эту вещь в своей весенне-летней коллекции еще в 1997 году. Позднее, в 2000-х годах, показывать стринги стало популярным трендом у знаменитостей, а сегодня они признаны одной из самых легендарных вещей Gucci.
На данный момент такие же трусы-стринги продаются на eBay за тысячу долларов.
В августе Ким Кардашьян-Уэст сфотографировали в облегающем платье, под которым угадывалось корректирующее белье. 37-летняя Кардашьян пришла на вечеринку What goes around comes around в Лос-Анджелесе в розовом мини-платье и моделирующих шортах с высокой талией американского бренда Spanx.
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