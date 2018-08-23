Helmut Lang сократят десятки сотрудников

Бренд Helmut Lang, принадлежащий японской компании Fast Retailing (владеет также брендами Uniqlo и Theory), собирается сократить около 40 сотрудников, в том числе разработчиков продукта — об этом сообщает издание Business of Fashion. Несмотря на резонансные рекламные кампании и коллаборации с художниками, бренд не был прибыльным в течение нескольких лет после того, как в 2005 году его покинул основатель Хельмут Ланг. Поэтому руководство компании решило провести реструктуризацию. Результатом новой стратегии будет сокращение ассортимента — упор теперь будет делаться на вещи из денима. Также за мужскую и женскую линии будет отвечать одна и та же дизайн-команда. Новую коллекцию должны представить в сентябре во время недели моды в Нью-Йорке.