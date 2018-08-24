Один из старейших кинотеатров Москвы «Иллюзион» открылся после ремонта

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Филиал Госфильмофонда РФ кинотеатр «Иллюзион», считающийся одним из старейших кинозалов Москвы, открылся после косметического ремонта, который начался 15 июня, передает корреспондент ТАСС.

"Кинотеатр «Иллюзион» — это особый кинотеатр. Он специально создавался для того, чтобы показать в нем лучшие фильмы из коллекции Госфильмофонда России. Это не традиционный коммерческий кинозал — это кинозал, куда можно прийти и посмотреть уникальные картины, которые вы не найдете ни в интернете, ни в частных коллекциях, ни на платных ресурсах. Это шедевры мирового и российского кино", — сказал министр культуры Владимир Мединский

Он добавил, что кинотеатр будет работать в новом режиме. «Это будет единственный в России круглосуточный кинотеатр», — добавил он.

В пресс-службе Госфильмофонда сообщили, что в результате ремонта, в частности, была изменена основная палитра цветов в интерьере кинотеатра. «Стены в главном фойе были перекрашены в светло-серый цвет, а каменные напольные плиты заменены на более прочный материал — натуральный черный гранит. Изменениям подвергся и кинозал кинотеатра — был заменен ковролин, проведена химчистка кресел, заменены панели шумоизоляции. Исторически-охранные части интерьера изменениям не подвергались», — отметили в пресс-службе.

В день своего открытия для зрителей, 25 августа, «Иллюзион» присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Зрители смогут посмотреть фильм Жана Виго «Ноль за поведение» и ленту Динары Асановой «Пацаны». Программа «Взрослые дети», начнется со встречи с режиссером фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александром Хантом , на которой он расскажет о традициях российского и зарубежного подросткового кино, особенностях темы взросления в кинематографе.

В кинотеатре «Иллюзион», который был открыт в 1966 году в здании высотки на Котельнической набережной, идут лучшие фильмы мирового кинематографа из коллекции Госфильмофонда России, а также современные авторские картины. Здесь также проходят ретроспективы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, встречи с кинематографистами. Зал кинотеатра рассчитан на 217 мест.