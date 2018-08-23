Гоша Рубчинский продолжает выпускать последнюю коллекцию

Приобрести второй дроп последней коллекции Гоши Рубчинского можно будет в лондонском Dover Street Market с 25 августа.

В продажу поступят футболки с ярким камуфляжным узором, спортивные брюки и кроссовки из коллаборации с Adidas.

Напомним, в начале апреля Рубчинский сообщил о прекращении существования бренда в прежнем виде. Последний показ он провел в Екатеринбурге в середине января этого года. Также известный российский дизайнер уличной одежды в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 выпустил «футбольную» капсулу совместно с Аdidas.

Второй дроп поступит в продажу с 25 августа