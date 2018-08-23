Ещё
Почему русские женщины носят дома халаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему русские женщины носят дома халаты 

Умная 38 минут назад
Фото: Умная
Жители Америки и Европы в большинстве своем надевают халаты либо по утрам, либо перед сном, либо после ванны. В то время как многие россияне, а в особенности женщины старшего поколения, носят халаты практически все время, которое они проводят дома. Как же возникла такая традиция в нашей стране?
Родом из Турции
Впервые слово «халат» появилось в арабском языке. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» А. В. Семенова, в переводе на русский оно звучит как «почетная одежда». Затем «халат» перекочевал в Турцию, где так стали обозначать «кафтан». И это не случайно. Дело в том, что на Востоке халат изначально вовсе не являлся предметом домашнего гардероба, а был самой настоящей верхней одеждой.
Примечательно, что в родных для халата странах, эти длиннополая одежда с запахом подразделялась на повседневную и праздничную, на императорскую и чиновничью, на мужскую и женскую. Кроме того, именно халат с вышивкой и другими украшениями зачастую являлся щедрой и почетной наградой за те или иные заслуги.
Из Европы в Россию
С турецких берегов халаты «переехали» в Европейскую часть нашей планеты. Произошло это в XVII веке. Однако англичане и представители других соседних с Великобританией государств стали носить халаты исключительно в домашней обстановке. Несмотря на то, что тогда халат надевали исключительно поверх сорочек вкупе с жилетом и брюками, данная одежда в течение более чем 2-х последующих столетий считалась исключительно домашней. Чтобы представить, как это выглядело, достаточно просмотреть сюжеты из отечественного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Находиться в халате на публике было неприлично. Однако уже в XIX веке в красивом турецком халате можно было покрасоваться и перед гостями.
Появление халата в Европе совпало с периодом царствования российского императора Петра I. Известно, что Петр многое позаимствовал из-за границы. Не стали исключением и экзотические халаты. Конечно, популярными они оказались отнюдь не сразу. Но со временем их приняли и русские. Причем, в XIX веке халаты в России уже носили как мужчины, так и женщины. Тем не менее, халат продолжал оставаться предметом домашнего гардероба, а потому вскоре стал ассоциироваться с уютом и комфортом, а порой и с праздностью и ленью.
Халаты в СССР
В Советском Союзе яркие, богато украшенные и совсем недешевые халаты поначалу восприняли как пережиток прошлого. Однако более подходящей одежды для времяпрепровождения на территории квартиры, комнаты и даже двора так и не нашлось. Именно поэтому в СССР стали также выпускать халаты. Конечно, выглядели они попроще, чем турецкие: не имели вычурной вышивки и шились зачастую из простого ситца, фланели и махровых материалов. Тем не менее, советским женщинам халаты полюбились. И причин тому было несколько.
Во-первых, находиться дома в халате оказалось гораздо комфортнее, чем в том же платье. Во-вторых, в связи со скудностью тогдашнего гардероба другие вещи, предназначенные для выхода в свет или на работу, дамам служили дольше, так как они не так быстро изнашивались. В-третьих, некоторые русские женщины привыкли красоваться модными предметами одежды на людях, дома же, по их мнению, делать это было ни к чему. Хотя, стоит отметить, что у большинства советских гражданок халатов имелось несколько. В том, что был поприличней, можно предстать и перед подругами, а халат похуже надевали для домашней работы.
Сообщение Почему русские женщины носят дома халаты появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Почему от IQ жены зависит продолжительность жизни мужчины Узкие бедра у женщины: что это может значить Чем пахнет женщина, когда влюбляется
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки4
Вредна ли микроволновка на самом деле
«После лагеря ребенка словно подменили»73
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж12
Почему в Южной Корее отказываются от брака5
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
18:25
Советские звезды, не родившие детей
Звёзды Дети
12:39
Опилки, навоз и мох. Из чего можно сделать самогон
Еда
09:48
Когда мы начнём есть искусственное мясо
Еда
03:10
Что вы не знали о главной блондинке Голливуда
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение