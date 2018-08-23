Generations: Pepsi отразил культуру поколений в лимитированной серии банок

Этим летом Pepsi запустил масштабную рекламную кампанию Generations , в которой отразил многолетнюю связь бренда с поп-культурой.

Проект Generations («Поколения») предлагает окунуться в атмосферу прошедших десятилетий и почувствовать дух событий, изменивших музыку и культуру разных поколений.

В рамках кампании Pepsi выпустил ограниченную серию из восьми банок, шесть из которых оформлены в стиле музыкальных направлений культовых эпох — 40-х, 50-х, 60-х, 80-х, 90-х, 00-х годов.

Бритни Спирс:

Сотрудничество с Pepsi всегда было для меня особенным, и я в восторге от своего участия в кампании Generations — она веселая, оригинальная и целиком посвящена музыке. Банка Pepsi с моим портретом — большая честь, не могу дождаться реакции своих фанатов.

Кампания была продожена интерактивным проектом Pepsi с медиасервисами компании «Яндекс» . В частности, было создано эксклюзивное оформление главной страницы сервиса «Яндекс. Музыка» с использованием ярчайших моментов разных эпох. Пользователи смогут совершить путешествие во времени, прослушивая плейлисты из культовых композиций главных амбассадоров бренда разных лет.

Кампания Pepsi Generations также стала частью одного из главных фестивалей этого лета — VK Fest.

На площадке бренда можно было послушать музыкальные хиты разных эпох, посмотреть видео об истории Pepsi и принять участие в слепом тесте «Вкус решает».

Зоны Bullet Time и «Танцуй как звезда» позволяли сделать памятные 3D-фото и станцевать, как Майкл Джексон, Бритни Спирс или Шакира

Ирина Третьяк, старший бренд-менеджер Pepsi:

Pepsi — бренд с длинной историей. Появившись более века назад, он стал частью образа жизни людей самых разных поколений. Именно этому посвящена наша кампания Pepsi Generations. На фестивале VK Fest мы предложили гостям окунуться в атмосферу прошлых лет и ощутить веяние нового времени.

Результаты превзошли все наши ожидания! Мы угостили Pepsi более 18 тысяч людей, получили много позитивных отзывов о новом дизайне банок. А наши площадки посетила почти треть всех участников фестиваля!

Бренду также удалось вдохновить дизайнеров на создание винтажных серий. В рамках сотрудничества были выпущены лимитированные коллекции уличной одежды.