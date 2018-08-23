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Это уже кто-то носил: Кардашьян надела стринги секонд-хенд
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Это уже кто-то носил: Кардашьян надела стринги секонд-хенд 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Зато редкие, винтажные, и от Gucci.
Звезду реалити-шоу поклонники уже привыкли видеть и в нижнем белье, и полуголой, но на этот раз она смогла удивить подписчиков. На фото из-под лосин Кардашьян виднеются стринги, которые фанаты моды легко опознали и по силуэту, и по цвету, и, главное — по оригинальной золотой эмблеме.
Это оказались стринги из коллекции Gucci… 1997 года. Модели на показе сезона весна-лето тогда ходили по подиуму именно в таких. Вещь, которой больше 10 лет — уже настоящий винтаж! Или просто секонд-хенд?
Ким Кардашьян…
…и модель на показе Tom Ford's Spring 1997 collection for Gucci
Интернет-пользователи тут же начали гадать, откуда Ким взяла эту редкую вещицу? Вряд ли она купила их в те далекие годы и бережно хранила в шкафу. Кто-то предположил, что нижнюю часть культового купальника ей подарила мать, Крис Дженнер. Другие решили, что модный дом Gucci преподнес Кардашьян винтажную вещь из своих архивов. Но большинство все-таки сошлись на том, что Ким приобрела это белье на аукционе или в магазине, торгующим — если не стесняться в выражениях — секонд-хендом.
Кстати, на Ebay эта модель трусиков периодически появляется, и их раскупают за считанные мгновения, несмотря на приличную цену (порядка 30 тысяч российских рублей). Причем, продавцы честно указывают: вещь б/у.
Но модниц это не останавливает. Впрочем, может быть, кто-то покупает винтажные вещи не для того, чтобы носить их, а для коллекции. Ведь эта часть купальника была представлена в одной из самых первых «выстреливших» коллекций Тома Форда, которые стали настоящей сексуальной революцией.
Как бы то ни было, интернет-сообщество пришло в ужас от того, что Кардашьян носит нижнее белье, которое мог раньше надевать кто-то еще. Далеко не всю одежду ручной работы можно обработать средствами, которые удаляют бактерии и обеззараживают: она просто испортится. А частные продавцы и вовсе вряд ли это делают.
Так что лучше бы Ким не рисковать здоровьем (тем более, она запланировала в ближайшем будущем в четвертый раз стать мамой) и покупать новые вещи — по крайней мере, такого интимного характера. Тем более, все возможности у звезды для этого присутствуют.
2006 год  2009 год  2011 год  2014 год  2016 год  2017 год  2018 год  У Ким Кардашьян стремительно растет животик
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