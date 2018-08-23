Анна Винтур разработала новые кроссовки Jordan 

Спортивные марки никогда раньше не ассоциировались с высокой модой, и казалось, что только высокие каблуки достойны лучших подиумов мира. С новой коллекцией Vogue x Nike Jordan ситуация может измениться.
Ограниченный тираж кроссовок Jordan создан при участии главного редактора американского издания Vogue Анны Винтур. Кроссовки выполнены в фирменном красном оттенке Vogue и отделаны твидом. Всего доступно четыре разных дизайна, каждый из которых вдохновлен популярными моделями Air Jordan 1 и Air Jordan 3. Анна оставила на каждой модели свою фирменную подпись — аббревиатуру AWOK — «Anna Wintour OK». Сравнить значимость этой отметки можно с благословением высшей жрицы мира моды. Для рекламы коллаборации был выпущен специальный ролик, в котором Винтур сидит за рабочим столом и подписывает бумаги своей фирменной отметкой одобрения. Время от времени она кидает мяч в баскетбольную корзину, а затем мы видим, что на ней надеты стильные джорданы. Первая часть продаж уже стартовала в США и разошлась полностью в течение нескольких дней, следующее поступление состоится на официальном сайте Nike 7 сентября.