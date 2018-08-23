В Петербург приехали вещи из «русской» коллекции Saint Laurent — велюровые пиджаки и юбки с позолотой

Одну из самых долгожданных коллекций нового сезона, которая с момента показа не раз появлялась на красных дорожках кинофестивалей и музыкальных премий, теперь можно купить. В корнере Saint Laurent универмага ДЛТ появились ультракороткие платья, леопардовые блузы, массивные ботильоны, блестящие пиджаки и даже меховые сумки, которые можно носить в подиумном тотал-луке или сочетать с винтажными вещами 70-80 годов. Коллекция Энтони Ваккарелло как раз из той диско-эпохи, вдохновленной парижским шиком, костюмами Льва Бакста и «Русскими сезонами» Сергея Дягилева : практически каждый силуэт сделан с отсылкой к культовой коллекции Ива Сен-Лорана «Opera-Ballets Russes» 1976 года.

Вещи по архивам французского бренда, которые с каждым годом будут становиться только дороже, стоят от 25 500 (за футболку с принтом) до 315 000 рублей (за кожаную куртку с натуральным мехом). Мы уже бежим за «сердечным» клатчем из десятков страз и раритетной брошью с логотипом марки.