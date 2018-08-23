Серьги-кольца на все случаи жизни

Как бы вы ни относились к серьгам-кольцам, эта модель по-прежнему в моде и вызывает сильную привязанность. Стоит только найти пару, отвечающую вашему придирчивому вкусу, и расставаться с ней не захочется. Мы насмотрелись, как серьги-кольца носят со всем подряд — от кроссовок и велосипедок до коктейльных платьев, и теперь всерьез подумываем над тем, что это почти идеальная модель. Но не одна — в этом обзоре мы продемонстрируем вам, как серьги-кольца интерпретируют самые разные стили.

Street style

Street style

Street style

Серьги-кольца с кристаллами или бриллиантами

За счет нескольких десятков сверкающих камней (будут ли это фианиты или бриллианты — выбирайте по собственному бюджету) такие серьги будут исполнять функцию «подсветки» для лица. Рекомендуем вам именно эту пару аккурат после возвращения с морских каникул и как дополнение к вашей коллекции украшений с бриллиантами.

Серьги-кольца SL, розовое золото, бриллианты; серьги-кольца Sokolov, серебро (заказать)

Миниатюрные серьги-кольца

Серьги-кольца прекрасно справятся с ролью повседневных сережек, что, впрочем, не означает, что они должны непременно быть классическими. Миниатюрные не значит минималистичные (про этот пункт — отдельно), поэтому мы подобрали экземпляры из золота с цветными камнями и с подвесками.

Серьги-кольца «Калина золотая», желтое золото, фианиты; серьги-кольца SL, серебро, шпинель (заказать)

Серьги-кольца с цветными камнями и вставками

В крупном и среднем размере такие серьги — идеальные аксессуары для вечеринки или выхода в свет. Не забудьте обеспечить им как можно больше драгоценного внимания и прическу сделать такую, чтобы серьги ни в коем случае не пропадали из вида, а, наоборот, «делали» своим присутствием весь образ.

Серьги-кольца SL, серебро, фианиты (заказать)

Серьги-кольца из 80-х Приготовьтесь, что в новом сезоне в арсенале демократичных марок будет полным-полно отсылок к 80-м: начиная от «плечистых» пальто и заканчивая брючными костюмами в клетку. К таким вещам массивные позолоченные серьги-кольца как раз подойдут идеально, добавив к консервативному стилю selfmade woman смелого золотого блеска.

Серьги-кольца «Топаз», розовое золото; серьги-кольца SL, серебро (заказать)

Серьги-кольца в стиле минимализм

Ни разу не ошибемся, если назовем эту модель сережек-колец даже более проверенной классикой, чем те же бриллиантовые «гвоздики». С тех пор как серьги стали чуть ли не самым цитируемым аксессуаром на подиумах, даже те, кто раньше не придавал значения этому украшению, начали искать для себя альтернативы: легкие, удобные в носке и в то же время не привлекающие к себе чересчур много внимания серьги.

Серьги-кольца SL, серебро; серьги-кольца Sokolov, розовое золото (заказать)

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