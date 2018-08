Эмили Ратаковски в купальнике, который не оставит следов на теле… и простора для воображения

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Aug 22, 2018 at 1:24pm PDT По части выбора купальников Эмили Ратаковски просто профи. Ее коллекции разнообразных бикини можно лишь позавидовать, впрочем, как и ее фигуре. С таким телом позволительно носить даже самые открытые и провокационные модели, что 27-летняя красавица, собственно, и делает.

22 августа Эмили опубликовала в Instagram снимок в минималистичном раздельном купальнике своего бренда пляжной одежды Inamorata Swim. Бикини цвета бордо подчеркнуло главные достоинства фигуры топ-модели и совершенно не оставило простора для воображения. Впрочем, уж кто-кто, а Ратаковски на такие смелые решения точно имеет полное право!