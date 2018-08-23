17 фотографий модного Петербурга 90-х годов: от Гребенщикова в косухе до Карлы Бруни в метро

Главные трендсеттеры Петербурга 90-х годов — завсегдатаи субкультурного клуба «TamTam» (да, бритоголовые или с розовыми ирокезами, в собственном мерче или безразмерных косухах на голое тело), а также интеллигенция, добывающая товары из-за границы еще в «дофарцовские» времена. Отличительными доспехами модников были джинсы Mawin, олимпийки Adidas, ботинки Dr. Martens, свитеры Team Boys, леопардовые шубы как у Кортни Лав и кеды Converse как у Курта Кобейна , которые с падением железного занавеса хлынули на петербургские рынки и продаются там по сегодняшний день.

На Сенном рынке и Апраксином дворе «отоваривались» не только петербуржцы, но и жители близлежащих городов, в том числе Петрозаводска, Новгорода и Пскова. Приезжая в главные фэшн-мекки страны, они искали одежду в стиле местных героев того времени Гребенщикова, Курехина, Шевчука и «гастролирующих» Карлы Бруни и Клаудии Шиффер. Первая — на минуточку, будущая жена 23-го президента Франции Николя Саркози — снималась в антураже петербургских улочек и дворцово-парковых ансамблей для журнала мод, а вторая посещала туристическую столицу по личному приглашению мэра Анатолия Собчака.

В 90-е собственные модные традиции, подчеркнутые в том числе Ленинградским домом моделей одежды, смешались с калькированными клише, взятыми из русских версий зарубежных журналов. А классические вещи (цветочные платья «политической» длины и мешковатые пальто, будто бы купленные на вырост) контрастировали с андеграундными нововведениями («рокабилльскими» ковбойскими куртками и камуфляжными брюками на подтяжках). «Истинно-петербургский» стиль для каждого коренного жителя характеризовался чем-то своим и пересекался лишь в общей любви к черному цвету. Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен писала: «Здесь всегда выбирают „чуть более классическое“ и тяготеют к „городскому камуфляжу“ — серому и черному трикотажу, позволяющему слиться с петербургским пейзажем. Чуть более плотная ткань, чуть более закрытый фасон, чуть более темный оттенок — ироничная классика, как и предполагалось».

Фото: архив Telegram-канала «Эпоха 90-х»