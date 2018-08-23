Chanel выпустили первую коллекцию макияжа для мужчин

В нее вошли тональный флюид Le Teint, матовый бальзам для губ Le Baume Levres и карандаш для бровей Le Stylo Sourcils. Упаковка продуктов создана в «мужском» стиле: темно-синие цвета, минималистичный дизайн, ничего лишнего.

Все эти вещи, как следует из пресс-релиза марки, призваны вдохновить мужчин «быть собой, нарушать приличия, переписывать правила». Chanel дипломатично намекает, что выступает за унисекс: «Линии, цвета, жесты, приемы… Все это не может быть исключительной принадлежностью какого-то одного пола. Личность определяет только стиль».

Что ж, девушки, нам остается только завидовать, потому что флюид, помимо сглаживания неровностей, омолаживает кожу и защищает ее от солнца с SPF 25, бальзам увлажняет целых 8 часов кряду, а карандаш подчеркивает линию бровей одним движением — и тоже держится 8 часов.