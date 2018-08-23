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Chanel выпустили первую коллекцию макияжа для мужчин
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Chanel выпустили первую коллекцию макияжа для мужчин 

Журнал ОК! 24 минуты назад
В нее вошли тональный флюид Le Teint, матовый бальзам для губ Le Baume Levres и карандаш для бровей Le Stylo Sourcils. Упаковка продуктов создана в «мужском» стиле: темно-синие цвета, минималистичный дизайн, ничего лишнего.
Все эти вещи, как следует из пресс-релиза марки, призваны вдохновить мужчин «быть собой, нарушать приличия, переписывать правила». Chanel дипломатично намекает, что выступает за унисекс: «Линии, цвета, жесты, приемы… Все это не может быть исключительной принадлежностью какого-то одного пола. Личность определяет только стиль».
Что ж, девушки, нам остается только завидовать, потому что флюид, помимо сглаживания неровностей, омолаживает кожу и защищает ее от солнца с SPF 25, бальзам увлажняет целых 8 часов кряду, а карандаш подчеркивает линию бровей одним движением — и тоже держится 8 часов.
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