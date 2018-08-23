Модная машина времени: что носили звезды осенью 20 лет назад

Нам интересно искать модное вдохновение среди образов звезд: они, как никто, экспериментируют со стилем, а к тому же обладают доступом к самым знаковым вещам. А раз дизайнеры так любят возвращать на подиумы 90-е, то почему бы и нам не заглянуть в ту эпоху? Посмотрим, как одевались актрисы, певицы и модели осенью ровно 20 лет назад. Пока у нас нет машины времени, воспользуемся ее упрощенной версией — интернет-архивами. Предупреждаем, некоторые наряды могут показаться слишком знакомыми, будто их можно купить в современных магазинах.

Интересно, что дизайнеры часто интерпретируют 90-е через спортивную эстетику: предлагают нам треники, кроссовки и безразмерные куртки, которые были популярны в то время. Но звезды, кажется, ей не благоволили: вместо спортивной формы они чаще всего предпочитали коктейльные платья (причем экстремально короткие), черные тотал-луки, длинные пальто, туфли с квадратным носом, сланцы, топики, леопардовый принт и многое другое.