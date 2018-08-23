Главные модные тренды осени 2018: мы готовы!

Анималистичный принт

Животный принт уже успел покорить подиумы Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Пальто, куртки, обувь с «леопардом» или перьями — оптимальный вариант, чтобы впустить тренд в свой гардероб. Можно выбрать любую хищную расцветку — под питона, зебру, гепарда или крокодила. Анималистичные принты украшают кожаные куртки Didmarko. Выберите подходящий вам оттенок и сочетайте с однотонными аксессуарами.

Кожаная куртка Didmarko,

35 000 руб. со скидкой 8%,

заказать: +7 (800) 500-41-67 Кожаная куртка Didmarko,

25 000 руб. со скидкой 29%,

заказать: +7 (800) 500-41-67 Высокие сапоги со складками

Записываем в список осенних трендов — 2018 высокие сапоги со складками. Такую пару можно сочетать и с макси-платьем, и с джинсками, и с мини-юбкой. Лучше всего выбирать модели с низким квадратным каблуком или со средним толстым. Шелк

Приятный, дарящий чувство роскоши — так можно описать струящийся шелк, который все чаще появляется в коллекциях известных брендов. Собираем модный комплект: шелковые брюки с изящной хлопковой блузой, платье-халат нейтральных оттенков с полусапожками яркой расцветки или пижамная сорочка с пиджаком. Еще один стильный вариант — надеть косуху. Если вам нравятся модные эксперименты, позаботьтесь о том, чтобы у вас и вашего мужчины были одинаковые модели, тогда вы сможете одеться в одном стиле и продемонстрировать миру свои чувства. Этого легко достичь, если подобрать куртки в одном стиле в магазине Pretender. Здесь вы найдете актуальные стильные модели из кожи буйвола — все неизменно высокого качества и на любые вкусовые предпочтения.

Мужская косуха «Рок-3», от 32 000 руб.,

заказать: +7 (903) 144-40-80 Мужская кожаная куртка «Топ винтаж»,

от 35 000 руб.,

заказать: +7 (903) 144-40-80 Кожаное платье

Шелк и бархат — неплохие варианты, но что надеть, когда похолодает? Осенние подиумы отвечают однозначно: кожаное платье! Достойную компанию ему составят мюли или грубые ботинки. Твид

Хит осени-2018 — твидовые пальто, платья, куртки и пиджаки. Любимая ткань королевских особ появилась в коллекциях Marc Jacobs, Chanel и Adam Lippes. Особенность этой ткани такова, что она превращает любой образ в стильный и строгий. Плиссированная юбка

Осенью мы продолжим носить плиссированные юбки. Можно комбинировать их с пушистыми джемперами, нежными блузками, массивными ожерельями. Логотипы

Хотите продемонстрировать свою преданность любимым брендам? На свитшоте, на поясе, на брюках — логотипы будут уместны на любом элементе гардероба.

Свитшот Barbour в Trolls, 5 580 руб.

со скидкой 30%, заказать: +7 (495) 740-90-58 Свитшот Barbour в Trolls, 5 270 руб.

со скидкой 30%, заказать: +7 (495) 740-90-58 Создаем модный осенний образ:

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