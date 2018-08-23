Идеальные сумки на каждый день — от крошечных до огромных

Сумка способна рассказать о вашем образе жизни больше, чем вы думаете. Еще несколько лет назад, когда было изобретено понятие it-bag, речь бы шла исключительно о марке сумки, ведь этот аксессуар считали лучшим доказательством высокого статуса в обществе и солидного финансового состояния. С тех пор сумки не подешевели, но мы как-то остыли к самому понятию «икона», когда оно касается чего угодно — сумок, обуви или солнечных очков. И все же если сумка и транслирует информацию о нас самих, то не столько с помощью логотипа, сколько с помощью своего размера. Мини-формат сумки сразу намекает на праздник, а заодно и на беззаботный характер хозяйки, а большой размер выдает кучу планов, задумок и неотложных дел, к решению которых у вас есть «ключи» в сумке. Яркая плетеная сумка среднего размера сообщает, что вы внимательны к деталям, а такая же, но в большом размере, рассказывает о том, что вы недавно вернулись с каникул или же скоро отправляетесь.

Согласны, что о каждой из нас размер сумки «сплетничает» уже даже больше, чем ее марка? Тогда какая величина вам ближе?

Мини-сумки

Altuzarra, осень-зима 2018/2019

Pucci, осень-зима 2018/2019

Самыми яркими представительницами этой категории на подиумах в новом сезоне являются два вида сумок: поясные сумки и так называемые театральные сумочки на цепочках. Влезет ли внутрь что-то, кроме пластиковой карточки и губной помады, — вопрос, актуальный для обеих моделей. Последнее негласно делает маленькие сумочки богемным аксессуаром — мол, они вам нужны, только если вы передвигаетесь налегке с одного светского события на другое. На самом деле при всей своей миниатюрности такие сумки прекрасно сыграли бы роль второстепенного аксессуара: либо вы действительно выходите из дома налегке и радуетесь, что ваша сумка не стесняет движения, либо берете ее в пару к большой или средней сумке и используете каждую (или обе вместе) по необходимости.

Поясная сумка Stradivarius (1 799 руб.); сумка Mango (3 999 руб.)

Сумки среднего размера

Chloé, осень-зима 2018/2019

Alberta Ferretti, осень-зима 2018/2019

На наш взгляд, именно в этом «жанре» получаются самые стильные экземпляры (причем как в масс-маркете, так и у дизайнеров!), которые удовлетворяют и функциональные требования к сумке, и наше обычное стремление к прекрасному, которое обостряется именно при взгляде на сумки — этот аксессуар просто обязан быть гармоничным. Как и год и два назад, самые популярные модели с подиумов имеют широкий ремешок и форму конверта, а также всегда несут на себе некий опознавательный знак — это может быть декоративная отделка на основании или на ремешке, логотип бренда или причудливой формы застежка.

Сумка Zara (2 999 руб.); сумка Massimo Dutti (10 590 руб.)

Большие сумки

Acne, осень-зима 2018/2019

Marni, осень-зима 2018/2019

О достоинствах крупных размеров и не стоит упоминать лишний раз: те, кто ежедневно носит с собой ноутбук и папки с документами, на оптимальные габариты этого аксессуара смотрят совершенно по-другому — это должно быть что-то чуть более изящное, чем хорошая дорожная сумка, но при этом почти такое же вместительное. Дизайнеры решают эту проблему таким образом: придумывают однотонную сумку из мягкой кожи или текстиля и предлагают таскать ее с собой, как подушку под мышкой, придавая ей самые разные формы. Таким образом, большая сумка становится трансформером и меняет свой внешний вид в зависимости от наполнения. А раз уж правил не существует — только утилитарная ценность, то и носить сумку дозволено как угодно и с чем угодно.

Сумка Topshop (£29); сумка Uterque (13 590 руб.)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите