Подобраны лучшие юбки для всех типов фигуры 

Модные эксперты подобрали лучшие юбки, которые, по их мнению, подходят для всех типов фигуры. Список опубликован на сайте британского издания Daily Mail.
На первом месте оказалась длинная юбка с запахом, которую можно комбинировать как с повседневным свитером и кроссовками, так и с элегантной блузкой и туфлями на каблуках.
На втором — миди-юбка с двумя разрезами спереди. Такая модель визуально стройнит и удлиняет ноги.
Следующей стала юбка с оборками, которая лучше всего будет смотреться на миниатюрных девушках. Обладательницам широких бедер, напротив, таких элементов посоветовали избегать.
Кроме того, особой популярностью сегодня пользуются вещи с леопардовым принтом, поэтому эксперты порекомендовали добавить юбку с такой расцветкой в свой гардероб.
На пятое место попала миди-юбка с асимметричным подолом, на шестое — зауженная модель на пуговицах.
Девушкам с тонкой талией предложили подчеркнуть ее с помощью юбки с широким поясом.
В июле американские стилисты подобрали платья, подчеркивающие достоинства каждой из семи типов женской фигуры. Например, девушкам с фигурой «груша» порекомендовали подчеркнуть стройную талию, отдавая предпочтение свободным платьям-рубашкам с поясом.